PSG hace oficial el nuevo dorsal que usará Kylian Mbappé

PSG hizo oficial el nuevo dorsal que utilizará el francés Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain para la nueva temporada tanto en la Ligue 1 como en la Champions League. Crack del PSG lucirá un nuevo número, mucho más acorde con los que usan las estrellas en los principales clubes.

Cambia de número

Cuando Kylian Mbappé llegó al PSG recibió la número 29, el atacante sin mucho que reclamar se concentró en ratificar todos los millones que el equipo había pagado por él, brillando en el campo de juego para asociarse con Neymar para conseguir un nuevo título local con el equipo. Ahora, en una nueva temporada, le fue asignado el 7.

Kylian Mbappé brilló en el Mundial Rusia 2018 gracias a su habilidad para romper líneas con una velocidad de maratonista, quizás por eso el PSG decidió 'premiarlo' de alguna manera dándole un dorsal mucho más importante dentro del plantel parisino.

Kylian Mbappé, el portugués Cristiano Ronaldo, los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann y Raphael Varane, el inglés Harry Kane, el argentino Lionel Messi, el croata Luka Modric y el marroquí Mohamed Salah son los once nominados al premio The Best" que otorga la FIFA a los jugadores más destacados del año.

Este jueves se oficializó que Kylian Mbappé utilizará la camiseta con el dorsal '7' para esta temporada, PSG ya pagó los 180 millones de euros que acordaron con el Mónaco, después de llegar a un acuerdo en forma de cesión el atacante ya es 100 por ciento del equipo donde también brilla Neymar.