La niña uruguaya de 7 años que podría cambiar la historia del fútbol

Mahia Macías es sensación a nivel mundial por ser la primera niña en jugar junto a varones en las inferiores de Nacional y ha saltado la fama tras anotar un golazo de 'sombrerito' en la victoria ante Peñarol, el eterno rival. Esta demostración de igualdad de género podría cambiar el rumbo del fútbol.

Así nació su pasión

"A los 4 años empecé a jugar. Se siente como que estás jugando con niñas pero con varones" y revela, en una entrevista con ESPN, que en su primer partido marcó 6 goles. Además, recuerda que ella era '9' y un técnico la cambió a extrema por derecha.

"Ella es una jugadora más del plantel, es titular y se adaptó perfectamente a jugar con ellos"

De Nacional y siempre Nacional

"Me llamaron de Peñarol pero dije que no. Mi abuela es de Peñarol y me dijo para ir a la cancha y le dije que no, obviamente que no"

Su festejo y una razón especial

"No sé qué festejo hacer pero siempre hago un corazón. Mis padres me quieren y siempre hago un corazón en los festejos".

Su gran ídolo

Además, reveló que su ídolo es el portugués, Cristiano Ronaldo: "Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, es bueno jugando a la pelota, me gusta más que Messi. Messi no me gusta mucho. Siempre me gustó él, siempre quise conocerlo pero nunca pude".

Ella es Mahia Macías, la niña que está rompiendo barreras. Aunque juega con niños, es capitana y goleadora de su equipo. Un caso verdadero de igualdad de género. pic.twitter.com/v3XvQa3jrq — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) 27 de septiembre de 2018

