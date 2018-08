Presidente de Lyon revela que Florentino Pérez no quería a Mariano Díaz

Real Madrid hizo efectiva la opción de recompra por Mariano Díaz y el delantero español de origen dominicano se ha convertido en el gran delantero del cuadro merengue a dos días del cierre del mercado de pases. Sin embargo, hace 3 semanas la situación respecto a su fichaje era completamente diferente.

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, habló en conferencia de prensa sobre las negociaciones con Real Madrid por Mariano Díaz e hizo una importante revelación: "Hace 3 semanas Mariano nos comunicó imperiosamente que quería marcharse, que quería volver al Real Madrid. Llamé a Florentino Pérez y él me dijo que no, que Mariano no estaba en el perfil que querían fichar. Más adelante llegó la oferta del Sevilla", indicó el mandamás del conjunto francés.

Además, expresó su sorpresa por la opción de compra que realizaron. "No sabíamos que el Real Madrid iba a ejercer la cláusula de tanteo. Por Mariano, pagarán 33 millones de euros más otros 3 de bonus menos el 35% que tiene el Real Madrid por el jugador", por ende, solo serán 22 millones de euros los que invertirá Real Madrid.

Mariano Díaz llega a Real Madrid con un gran antecedente, pues en la temporada pasada marcó 21 goles con la camiseta del Lyon: 18 goles en Ligue1 y 3 en la Europa League.

