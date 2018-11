Presidente de River Plate: "Ataque no es comparable a lo del 2015"

Una vez más el Superclásico argentino dejó con las ganas a sus hinchas de ver buen fútbol. Los actos de violencia desatados al ingreso del Monumental por hinchas de River Plate que atacaron el bus xeneize, dejando heridos a varios jugadores de Boca Juniors, trajo a la memoria de los espectadores el ataque sufrido a los jugadores del 'Millonario' en la Bombonera en el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015.

Respecto a este tema, Rodolfo D'onofrio remarcó las diferencias de ambos ataques y aseguró que lo ocurrido el último fin de semana no tiene punto de comparación a lo vivido en la Bombonera. "Esto no tiene nada que ver con lo del 2015. En ese momento River Plate no hizo ninguna presentación, la que decidió fue la Conmebol. Lo único que hizo River Plate fue presentar los documentos médicos del partido que se suspendió", aseguró el presidente del 'Millonario'.

Rodolfo D'onofrio continuó su explicación y resaltó que los ataques al bus de Boca Juniors se dieron a 8 cuadras aproximadamente del Monumental, situación diferente a la vivida en el 2015, cuando un grupo de hinchas lanzó gas pimienta a jugadores de River Plate cuando salían del túnel hacia la cancha. Cabe mencionar que en dicha ocasión Conmebol decidió por oficio eliminar a los xeneizes y darle los puntos a los 'Millonarios'.

