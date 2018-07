Presidente de la AFA se refirió al futuro técnico de Argentina

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se refirió al futuro técnico del cuadro albiceleste, asegurando que no cometerá los mismos errores al momento de elegirlo porque en el equipo gaucho se han puesto como objetivo lograr cosas grandes todavía de acá a varios años.

'Chiqui' habló del futuro DT

Al ser consultado por el sucesor de Jorge Sampaoli, Claudio Tapia remarcó que primero hay que aprobar el proyecto que necesita la selección argentina y después ir en busca del técnico adecuado para sacar a flote el mal momento que se vive en el equipo comandado por Lionel Messi.

'A veces por apurarte cometés errores. Nosotros no vamos a cometer errores, necesitamos elegir bien. No tenemos que apurarnos, por más que tengamos partidos de fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Tenemos que darnos el tiempo para no equivocarnos. Poner los proyectos sobre el nombre. Si no tenemos un proyecto, no podemos salir a buscar al hombre', añadió.

Además el mandamás de la AFA criticó lo realizado por Jorge Sampaoli al mando de su país, durante la participación de Argentina en el Mundial Rusia 2018. Esperaban mucho más del 'Hombrecito' por lo demostrado a nivel de clubes con el Sevilla en la última edición de Liga Española y Europa League.

'Para nosotros un buen Mundial era estar entre los cuatro primeros, nunca pensamos en terminar de esta manera. En su equipo tenía solidez, agresividad, una línea de juego de mucho vértigo, de ataque, un equipo corto. Me hubiese gustado también ver eso en la Selección Argentina, por eso lo fuimos a buscar. Quizás no tuvo el tiempo necesario para hacerlo. Quizás no eligió lo que tenía que elegir para plasmar ese proyecto. O quizás entendimos mal el proyecto que fuimos a buscar', agregó el presidente de la AFA.