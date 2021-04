La derrota 2-1 de Alemania a manos de Macedonia generó más de una crítica sobre Timo Werner. El atacante falló una clara jugada de gol en los minutos finales, luego de uqe Gundogan lo asista y este intente definir con la pierna zurda. El balón no llevó la fuerza necesaria como para superar al portero rival y el cuadro de Joachim Löw se fue con las manos vacías.

Las acusaciones sobre Werner generaron que Thomas Tuchel, entrenador de Chelsea, decida defenderlo. En conferencia de prensa se refirió sobre el momento que vive y reveló que solo es una mala racha.

“En primer lugar, fue un mal pase de Gündogan. Así es como veo la jugada. Ha fallado una oportunidad y ahora todo el mundo habla de ello, lo que me irrita un poco. Lo cierto es que no fue titular en ninguno de los dos partidos, quizás hubiese marcado más si hubiese tenido más minutos”, explicó Tuchel.

El técnico dijo que es muy fácil “señalar con el dedo”. “Estoy contento por tenerle de vuelta, estará protegido aquí. Le exigimos mucho y nos da mucho. Sí, le falta confianza en este momento. El balón no responde de forma normal, pero él se esfuerza”, añadió el entrenador del Chelsea.

El cuadro ‘blue’ enfrentará este fin de semana al West Bromwich Albion con la esperanza de sumar tres puntos que les permitan continuar luchando en la parte alta de la tabla de Premier League. Tuchel espera que Werner llegue con la cabeza fría.

“No es el momento de pensar en ello, de leer sobre eso. Tuve que mandarlo fuera del entrenamiento este jueves porque quería hacer un poco de definición. Le dije que no lo necesitaba. Su cuerpo y cerebro ya saben cómo marcar. Lo hace desde los seis años. Si una mujer no quiere salir contigo, no puedes obligarla. Da un paso atrás y quizás te llame”, finalizó el DT.