El crédito se le acaba a Marcelo Bielsa en Leeds United. Atrás quedaron los días de júbilo de la mano del entrenador, quien devolvió al tradicional equipo a la Premier League. Queda para el recuerdo la campaña realizada durante la 2020-21, en el retorno a la máxima división del fútbol inglés. También, de a pocos, se termina la ilusión por pelear una clasificación a torneos internacionales en el curso vigente.

De hecho, la situación de los ‘Whites’ es realmente preocupante. Bajo el mando del ‘Loco’ Bielsa y tras 18 jornadas disputadas, el conjunto blanco se ubica en el puesto 16 con 16 puntos y solamente con cinco de ventaja con respecto a la posición del descenso más cercana (Burnley con 11 y tres encuentros pendientes).

En tal contexto, la directiva de Leeds ha tomado la primera decisión: no ofrecer la oportunidad de renovar contrato al estratega argentino, de acuerdo con la información difundida por el portal Football Insider. El actual trato está firmado hasta mediados del 2022 y el alto mando siempre meditó prolongar el vínculo un año más, pero las cosas no están funcionando.

La fuente citada menciona que el propietario y la dirección deportiva creen que Bielsa ya no es el profesional adecuado para seguir con el proyecto. Por ello, la otra mitad de la campaña será de análisis profundo para hallar al reemplazante ideal para el preparador que pasó por Athletic Club en España o Marsella y Lille en Francia.

Si bien la directiva permitirá que el nacido en Rosario siga hasta mediados del año entrante, tampoco se descarta apresurar la marcha del DT en enero. Ello sucederá si la situación de los ‘Peacocks’ no mejora en la Premier League, donde viene de recibir once goles en dos partidos en las derrotas por 7-0 ante Manchester City y 1-4 contra Arsenal.

Hasta el cierre del 2021, Leeds chocará con Liverpool (uno de los candidatos a ganar el título) en Anfield el domingo 26 y luego recibirá en casa al Aston Villa el martes 28. El año empezará con otro compromiso jugando en su estadio, Elland Road, contra Burnley, uno de los rivales directos por el descenso.

De momento, Bielsa admitió que, por los resultados recientes, puede ser echado. “¿Crees que hay un entrenador que no puede ser destituido, que es inamovible? ¿Crees que soy tan vanidoso que creo que no me pueden despedir? ¿Crees que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo descartar la inestabilidad? Por supuesto que el trabajo de entrenador no es estable”, respondió en conferencia de prensa.