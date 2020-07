“Una pesadilla total”. Un jugador de la Premier League reveló este sábado, en una carta abierta anónima, las razones que le impiden hablar libremente de su sexualidad, en un medio que considera “no preparado” para que un jugador salga del armario.

Actualmente no hay ningún jugador abiertamente gay en la Premier League. El único que anunció ser homosexual en Inglaterra durante su carrera fue Justin Fashanu en 1990.

Víctima de insultos y comportamientos homófobos tras su declaración, el antiguo atacante del Norwich y del Nottingham Forest se suicidó ocho años más tarde.

Fue a través de la Fundación Justin Fashanu, dirigida por su sobrina Amal, que el futbolista anónimo publicó la carta, en la que describe su difícil vida cotidiana. “Hay algo que me distingue de los otros jugadores de la Premier League”, confesó.

“Soy homosexual. Incluso el hecho de escribir esta carta es un gran paso para mí. Solo los miembros de mi familia y un círculo de amigos cercanos conocen mi sexualidad. No me siento preparado a compartirlo con mi equipo o mi entrenador”, añadió el jugador.

“Es difícil. Paso la mayor parte de mi vida con estos chicos y cuando entramos en el campo, somos un equipo. A pesar de todo, algo en mí me hace imposible ser abierto con ellos sobre lo que siento. Espero sinceramente que un día, próximamente, pueda hacerlo”, añadió.

Troy Deeney, delantero del Watford, recientemente declaró que probablemente haya un jugador gay o bisexual en cada equipo.

El autor de la carta, consciente de su homosexualidad desde los 19 años, precisó: “Me siento traicionado y tengo miedo de que revelar la verdad sobre algo empeore las cosas. Aunque mi corazón me dice a veces que debería hacerlo, mi cabeza dice siempre lo mismo: ¿Por qué arriesgarlo todo?”.

“La verdad es que no pienso que el fútbol esté preparado para que un jugador salga del armario. Hace falta que el deporte cambie radicalmente para que me sienta capaz de dar este paso”, añadió.

Carta completa:

“Cuando era niño, todo lo que siempre quise ser era ser futbolista. No me interesaba hacerlo bien en la escuela. En lugar de hacer la los deberes, cada minuto libre que tenía se lo pasaba con una pelota. Al final valió la pena. Pero incluso ahora todavía tengo que pellizcarme cuando salgo corriendo y puedo jugar cada semana frente a decenas de miles de personas.

Sin embargo, hay algo que me distingue de la mayoría de los otros jugadores de la Premier League. Soy gay. Incluso escribir eso en esta carta es un gran paso para mí. Pero solo los miembros de mi familia y un grupo selecto de amigos son conscientes de mi sexualidad. No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador. Eso es difícil. Paso la mayor parte de mi vida con estos muchachos y cuando salimos al campo somos un equipo.

Pero aún así, algo dentro de mí hace que sea imposible para mí ser abierto con ellos sobre cómo me siento. Espero sinceramente que algún día pueda hacerlo. Desde los 19 años supe que era gay. ¿Cómo se siente tener que vivir así? Día a día, puede ser una pesadilla absoluta. Y está afectando mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y mi temor es que revelar la verdad sobre lo que soy sólo empeorará las cosas.

Entonces, aunque mi corazón a menudo me dice que necesito hacerlo, mi cabeza siempre dice lo mismo: “¿Por qué arriesgarlo todo?” Tengo la suerte de ganar un muy buen salario. Tengo un lindo auto, un armario lleno de ropa de diseñador y puedo comprar lo que quiera para mi familia y amigos.

Pero una cosa que me falta es la compañía. Estoy en una edad en la que me encantaría tener una relación. Pero debido al trabajo que hago, el nivel de confianza en tener pareja a largo plazo tiene que ser extremadamente alto.

Entonces, por el momento, evito todas las relaciones. Espero encarecidamente encontrarme pronto con alguien en quien creo que podré confiar lo suficiente. La verdad es que no creo que el fútbol esté listo para que salga un jugador. El juego necesitaría hacer cambios radicales para que me sienta capaz de dar ese paso.

La Asociación de Futbolistas Profesionales dice que están listos para ayudar a un jugador a salir. Y han dicho que ofrecerán asesoramiento y apoyo a cualquiera que lo necesite. Esto está perdiendo el punto. Si necesito un consejero, puedo ir y reservar una sesión cuando quiera.

Lo que deben hacer los que ejecutan el juego es educar a los fanáticos, jugadores, gerentes, agentes, propietarios de clubes, básicamente a todos los involucrados en el juego. Si tuviera que dar ese paso, me gustaría saber que recibiría apoyo en cada paso de mi viaje. En este momento, no siento que lo estaría.

Desearía no tener que vivir mi vida de esa manera. Pero la realidad es que todavía hay una gran cantidad de prejuicios en el fútbol. Hay innumerables veces que he escuchado cantos homofóbicos y comentarios de partidarios dirigidos a nadie en particular.

Curiosamente, realmente no me molesta durante los partidos. Estoy demasiado concentrado en jugar. Es cuando regreso al avión o al entrenador y tengo tiempo para pensar que me afecta. Tal como están las cosas, mi plan es seguir jugando todo el tiempo que pueda y luego salir cuando me haya retirado.

Fue genial el mes pasado ver a Thomas Beattie levantar la mano y admitir que era gay. Pero el hecho de que tuvo que esperar hasta la jubilación le dice todo lo que necesita saber. Los futbolistas todavía están demasiado asustados para dar el paso mientras juegan.

Durante el año pasado recibí el apoyo de la Fundación Justin Fashanu, sobre todo para hacer frente al costo que esto tiene en mi salud mental.

Es difícil expresar con palabras cuánto ha ayudado la Fundación. Me ha hecho sentir apoyado y comprendido, además de darme la confianza para ser más abierto y honesto conmigo mismo especialmente.

Sin ese apoyo, realmente no sé dónde estaría ahora. Sé que podría llegar al punto en que me resulta imposible seguir viviendo una mentira. Si lo hago, mi plan es retirarme temprano y salir. Podría estar tirando años de una carrera lucrativa.

Pero no puede poner precio a tu tranquilidad. Y no quiero vivir así para siempre”.

Con información de AFP