Premier League aprueba uso del VAR para la temporada 2019

A partir de la temporada 2019-2010, la Premier League -la liga más vista del mundo- implementará los Árbitros Asistentes de Video (VAR) en cada uno de sus compromisos. Después de estudiar los resultados obtenidos de pruebas realizadas en partidos de la Copa de la Liga y la FA Cup, la mayoría de clubes de esta Liga cedió al uso de esta tecnología.

La Liga hará formalmente una petición a la FIFA para usar el VAR la próxima temporada, manifestó la Premier League mediante su Twitter.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season

— Premier League (@premierleague) November 15, 2018