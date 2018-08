Portero argentino se queja de malos tratos en Chile: "No podíamos bañarnos"

San Lorenzo clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana pese a que perdió los 2 partidos. Sí, Deportes Temuco se impuso ante los argentinos pero una mala inscripción de un jugador los hizo perder por 3 a 0 en la ida. El conjunto argentino fue víctima de malos tratos en Chile y por ello, el portero argentino Nicolás Navarro se quejó en conferencia de prensa.

"No teníamos predio para ir a entrenarnos, nos querían suspender el hotel dos días antes de venir a pesar de que ya habíamos hecho la reserva, nos insultaron todo el partido y le abrieron el ojo al profe", afirmó Nicolás Navarro.

Conferencia de prensa PICANTE entre el DT de San Lorenzo, "Pampa" Biaggio, el arquero Nicolás Navarro y los periodistas Chilenos que se rien. VERGONZOSO.... Saquen sus conclusiones. #CopaSudamericana. pic.twitter.com/frjeMO9IgP — 100% FICHAJES FÚTBOL (@FichajeGoleador) 16 de agosto de 2018

Sin embargo, luego lanzó otras declaraciones que generaron las risas entre los periodistas: "Fuimos a entrenarnos con ocho o nueve camionetas ¿Eso es normal para ustedes? En Argentina eso no pasa. Yo no me reiría tanto, es preocupante. Tenemos que mejorar muchas cosas como país, pero ustedes siempre tiran contra nosotros y es vergonzoso. Ojalá mañana puedan hablar de lo que pasó", sentenció el portero.

Durante el partido, los hinchas de Deportes Temuco tuvieron un comportamiento no apto para un partido de este nivel, donde incluso le abrieron el ojo a uno de los asistentes de San Lorenzo.

