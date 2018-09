¿Por qué Lionel Messi no asistirá a la ceremonia The Best de la FIFA?

La ceremonia del premio The Best de la FIFA que reconocerá al mejor jugador de la temporada pasada se desarrollará esta noche (1:00 p.m. hora peruana) en Londres. Si bien es cierto, la gran sorpresa fue la exclusión de Lionel Messi del podio de candidatos, una nueva polémica se desató esta mañana al informarse que la 'Pulga' no asistiría al evento. ¿Qué sucedió?

Trascendió en medios locales que Lionel Messi habría quedado muy incómodo por el empate de Barcelona con Girona (2-2) por la Liga Santander, por lo que decidió no viajar a Inglaterra y quedarse en España. La ausencia del delantero argentino se suma la de Cristiano Ronaldo, que pese a estar nominado junto con Luka Modric y Mohamed Salah al mejor jugador de la temporada, decidió quedarse en Italia.

Cabe mencionar que Lionel Messi no apareció en la lista final de nominados tras doce largos años en la que sí peleó punto a punto con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la 'Pulga' está nominado para el premio Puskas al mejor gol del año a Nigeria en el Mundial. "Según informó la prensa española, el rosarino no estará en la gala que se celebrará este lunes al mediodía en Londres por problemas familiares", se lee en el diario Clarín.

