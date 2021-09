Sebastián el “Pollo” Vignolo lamentó los insultos racistas contra Luis Advíncula durante el duelo entre Boca Juniors y Atlético Tucumán.

El conductor de 90 Minutos de ESPN mostró su molestia por el insulto que recibió el futbolista peruano y advirtió el peligro de que esta práctica se normalice en el fútbol argentino.

“Me preocupa la falta de educación, que naturalicen hechos que son terribles, que generan vergüenza. Yo no sabía donde me meterme, nos sorprendió. Nosotros no tenemos que ser así”, comentó.

“No podemos aceptar que en el fútbol argentino se grite cualquier cosa. El otro día hubo un grito racista y el árbitro debió parar el partido identificar a quien fue y que se vaya, sea de Boca, Tucumán o del Real Madrid”, agregó.