El polémico mensaje de Benzema en respuesta a la Federación de Francia

Un episodio más entre la interminable polémica de Karim Benzema con Nol Le Grat, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Fue el mandamás de la FFF que comenzó con los mensajes contra el 'Gato' y el jugador no se quedó callado y respondió fuertemente.

"Creo que los 'bleus' se han terminado para él. Además, quizá esté en peor forma desde hace un tiempo", aseguró Le Grat en una entrevista publicada por el diario "Ouest-France". "No tengo nada contra Karim, siempre se comportó bien con el equipo de Francia. Pero creo que para él el tiempo con los azules se terminó", finalizó el dirigente.

Monsieur Le Grat, je vous demande de moublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et l est lessentiel, le reste nest que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

@equipedefrance