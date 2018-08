El lateral francés Lucas Digne dejó el Barcelona y fichó por el Everton de Inglaterra para los próximos cinco años, en busca de más continuidad.

No obstante, los hinchas del Everton no quedaron muy contentos con este fichaje, luego de ver el tatuaje que lleva el futbolista en su pecho.

Y es que el jugador lleva la frase "I never walk alone", que recuerda el nombre del himno del clásico rival de los 'Toffes', el Liverpool, que se llama "You'll never walk alone".

