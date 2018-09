Polémica en Arsenal por impedir que Joachim Löw vea a Mezut Özil

Por pura coincidencia, el técnico de la 'Mannschaft' Joachim Löw asistió a un congreso de entrenadores que se realizó en Londres, Inglaterra. Junto director de la selección Oliver Bierhoff, decidieron trasladarse hasta los entrenamientos del Arsenal para, como quien no quiere la cosa, reunirse con Mesut zil y conminarlo a regresar a la selección de Alemania, luego del altercado por racismo tras el mundial, pero en la puerta de ingreso le negaron el acceso.

Sin embargo, según el diario Bild el propio estratega de los 'Gunners' Unai Emery habría mandado la orden de que Joachim Löw no ingrese a los entrenamientos que dirigía en las instalaciones del club para que no haya un encuentro con su jugador Mesut zil. Tanto Löw como Oliver Bierhoff comentaron que los apenó no poder conversar con el zurdo y '10' de Arsenal.

"Nos habría gustado hablar con Mesut, pero tenemos que aceptar que en este momento él no quiere conversar con nosotros", reaccionó Bierhoff. El agente del jugador, Erkut Sogut, declinó explicar las razones de esta negativa. Como se recuerda, Mesut zil tuvo un encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al publicarse una foto a su lado. Tras el mundial, el jugador declaró renunciar a la selección de Alemania por racismo.

La foto de la discordia

