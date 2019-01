Polémica declaración de Sampaoli puso en duda su continuidad con Santos

Jorge Sampaoli ha vuelto a declarar y dejar en duda si se comprometerá con el proyecto del Santos u optará por dar un paso al costado, toda vez que exige refuerzos que, al parecer, no llegarían en su totalidad.

Y es que el 'HoMbrecito' desconocía la situación financiera del 'Peixe' y ello impediría la contratación de jugadores que ayuden a pelear el título a nivel local y buenas participaciones en el plano internacional.

" Ahora está la necesidad de incorporar jugadores. Se hizo esa promesa y espero que se cumpla, pero el club no me dijo que no estaba bien", aseguró el entrenador para un medio de Brasil.

Sampaoli ha dicho en reiteradas oportunidades que la directiva le dio la posibilidad de exigir jugadores ya que debe reemplazar las salidas de los delanteros Gabriel Barbosa al Flamengo; y de Rodrygo, que probablemente se sumará al Real Madrid.

" Yo no hablo de situaciones administrativas. Si me hubiesen dicho que el club no estaba bien, a lo mejor yo…", deslizó el estratega argentino.

" De esto que estamos hablando, imposible. La situación hubiese sido distinta. Vine a hacer un equipo fuerte y tengo la ilusión de que eso suceda", agregó.

De acuerdo con Globo Esporte, la directiva del Santos negocia un préstamo de 82 millones de reales (unos 22 millones de dólares) para equilibrar sus cuentas y ofrece como garantía el segundo pago de la venta de Rodrygo al Real Madrid, que recibirá previsiblemente en julio.

La continuidad de Jorge Sampaoli, que llegó esta temporada, es, sin embargo, una incógnita pues de no tener a los jugadores que el tiene en mente, podría dar un paso al costado.

¿Qué quiso decir? Escuchá la fuerte conferencia de Jorge Sampaoli, sobre la situación económica del Santos.

