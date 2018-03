No podía faltar: La dura crítica de Martín Liberman a la selección argentina

Tras la goleada sufrida en el Wanda Metropolitana, los críticos de la selección argentina salieron a dar cátedra. Uno de los más reconocidos es Martín Liberman, quien tuvo algunas palabras para Sampaoli, Messi, Mascherano, entre otros.

"Lo digo siempre. ¿Por qué creemos que podemos ganar el Mundial? No me hace falta esta goleada para saber que si insistimos con el 'club de amigos' estamos fritos, me refiero a Romero, Mascherano, Biglia, Rojo, Banega. No me hace falta esta goleada para saberlo", expresó Martín Liberman en Liberman en Línea.

Para Jorge Sampaoli, Martín Liberman tuvo las siguientes palabras. "La diferencia de velocidad y de ritmo, la diferencia incluso de jerarquía entre españoles y argentinos fue asombrosa. Yo soy adepto a Sampaoli. Creo en su método y su concepto, pero cuando en la conferencia de prensa dice que el primer tiempo de Argentina fue increíble. ¡Claro! Increíble lo mal que jugó".

Sin Lionel Messi, la selección argentina cayó 6-1 ante España en el Wanda Metropolitana en un partido válido por fecha FIFA.