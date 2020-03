Parte de la charla de Pirlo y Cannavaro hoy en IG:

-Cannavaro: "Andrea, ya estamos viejos. Ahora que veo las imágenes del Mundial 2006, me emociono más que esos días"

-Pirlo: "Si. Yo ahora me emociono con todo. El otro día, volví a ver la despedida de Totti y me puse a llorar"💙 pic.twitter.com/o0dZaQoe6j