Piloto que trasladaba a Emiliano Sala no estaba apto para volar de noche

No puede ser. Según el último informe de la BBC, el piloto que llevaba al exjugador del Cardiff City, Emiliano Sala a la ciudad europea el pasado 21 de marzo, no estaba apto para volar de noche, pues debido a esta falta cometida, la avioneta en dónde viajaban estos dos hombres terminó en el mar del Canal de la Mancha y conmocionó a todo el mundo.

Pero, ¿por qué no podía volar de noche? Sucede que según el informe que publicó el citado medio internacional, indica que el piloto, David Ibbotson, era daltónico y muy aparte de eso su licencia no estaba autorizada para cualquier tipo de vuelo nocturno.

Las autoridades británicas no confirmaron dicha información cuando se consultó en el momento, sin embargo, casi tres meses después, se conoce finalmente los hechos. No solo el piloto estaba en falta, sino que también el pequeño avión no estaba permitido para vuelos comerciales.

Cabe recordar que el viaje se realizó porque Sala volvió a su exciudad, Nantes y de ahí partía a Cardiff para sumarse al club de la ciudad. Sin embargo, el trágico accidente acabó con la vida de los dos personajes, todo ello fue el último 21 de enero.

