Philippe Coutinho anotó su primer gol con Bayern Munich | VIDEO

Cómodo en su nueva casa. Philippe Coutinho se estrenó como goleador con Bayern Munich este domingo ante Vilshofen en un compromiso amistoso, un día después de su estreno oficial en la Bundesliga como nuevo refuerzo del cuadro bávaro.

El extremo brasileño anotó su primera conquista con el equipo alemán a los 35 minutos del duelo de preparación, demostrando con un remate colocado que su calidad está vigente.

Previamente, el jugador cedido a préstamo por el Barcelona asistió a Thomas Müller para el 3-0 parcial del encuentro, en el que Can Karatas e Ivan Perii encaminaron el triunfo del Bayern.

Coutinho marca así por primera vez con la camiseta del Bayern Munich, que incluyó al atacante en su victoria (3-0) en campo del Schalke 04 por la segunda jornada de la Bundesliga.

