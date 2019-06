Petr Cech regresa al Chelsea: ex arquero será consejero técnico del primer equipo | VIDEO

Regresa una leyenda 'Blue'. El Chelsea anunció este viernes la contratación del ex arquero checo Petr Cech como consejero técnico del primer equipo.

Cech se retiró al final de esta temporada, después de perder la final de la Europa League con el Arsenal ante el propio Chelsea, ya que el checo militó los últimos cuatro años en el club de Highbury.

El ex jugador de 37 años dará consejo en materia futbolística, además de desarrollar vínculos más fuertes entre la cantera y el primer equipo.

'I had so much success with Chelsea as a player, and hopefully Ill have the same success in a different role'@PetrCech pic.twitter.com/C7W0uw1wns

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 de junio de 2019