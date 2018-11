Peruano excrack de Boca Juniors habla de los clásicos ante River Plate

Cuando hablamos de clásicos entre Boca Juniors y River Plate, y más aún si es por una final inédita por la Copa Libertadores, es inevitable no tener en cuenta a don Julio Meléndez Calderón, el exzaguero que triunfo en el cuadro azul y oro, a tal punto que los hinchas y la prensa lo bautizaron como ‘El peruano y su ballet’ por la calidad que tenía para salir airoso con balón dominado ante los atacantes rivales.

POR RICARDO REYES ORTIZ

DON JULIO, ¿CÓMO LE FUE EN SU PRIMER SUPERCLÁSICO?

Mi primer partido ante River fue como a los tres meses que llegué a Boca (1965). El técnico Silveira me dijo antes de salir a la cancha: “‘Negro’, pelota que llegue a nuestra área, reventala”. La verdad, sobrino, sentía muchos nervios, pero poco a poco fui agarrando confianza y al final salí aplaudido. Le ganamos 2-0 con Amadeo Carrizo en el arco.

¿CÓMO ERAN EN SU ÉPOCA LOS CLÁSICOS ENTRE ‘XENEIZES’ Y ‘MILLONARIOS’?

Sobrino, esos partidos paralizan a toda Argentina. Los partidos se vivían desde días antes, y no solo los jugadores, sino la prensa y los hinchas. Esos partidos son especiales porque se juegan con más de 60 mil personas y es una verdadera fiesta.

¿CUÁNTOS SUPERCLÁSICOS LE GANÓ A RIVER PLATE?

Uffff, sobrino, usted sabe que yo soy humilde y que no vendo humo. Yo habré jugado más de 30 partidos ante River Plate, y con decirte que habré ganado un 70 por ciento es poco. Cuando llegué a Boca Juniors, me dijeron: “‘Negrito’, por si acaso, acá nunca se pierde”. Recuerdo que una vez me expulsaron en un Superclásico en el Monumental y me fui entre aplausos por la hinchada de River Plate y escoltado por Hermindo Onega y Pinino Más, algo que no se ha vuelto a repetir en toda la historia de los Superclásicos argentinos.

¿A QUÉ DELANTEROS ENFRENTÓ EN RIVER?

En esa época, ellos tenían a tremendos jugadores como los hermanos Onega, Pinino Más, Gustavo Matosas, Ramos Delgado y Pedro Alexis Gonzales, que vino luego a jugar a Perú por Defensor Lima.

¿EN DÓNDE VERA EL SUPERCLÁSICO ARGENTINO?

El partido de ida lo vi en mi casa. Pero ahora un grupo de argentinos que ha formado aquí en el país el club Julio Meléndez me ha invitado a ver el partido en Miraflores, en la Calle de las Pizzas. Ahí me encuentran el sábado.

¿TIENE UN PRONÓSTICO PARA LA REVANCHA DE ESTA GRAN FINAL?

Claro, sobrino, esa pregunta ni se pregunta. A Boca le empataron sobre el final en La Bombonera, pero ganará en el Monumental, donde estoy seguro de que daremos la vuelta olímpica en esta primera inédita final del torneo continental entre clubes argentinos. El mellizo Guillermo Barros tiene un gran equipo con Wanchope Ábila, Darío Benedetto, Cardona, Pérez, Pavón y el ‘Apache’ Tévez, quien es un líder. Pienso que vamos a ganar dos o tres a cero.