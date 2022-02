El mercado de pases cerró en Italia y en la mayoría de países de Europa. Ello impidió que Gianluca Lapadula, por ejemplo, pueda fichar por algún equipo de la Serie A. No obstante, todas las puertas no están cerradas para el delantero: se le podría abrir una en el fútbol brasileño.

La tarde de este martes, a horas del choque entre Perú y Ecuador, por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, el periodista Nicolo Schira, autodenominado experto en el tema de transferencias, señaló que Palmeiras, actual bicampeón de la Copa Libertadores, ha pensado en Lapadula como refuerzo.

“Palmeiras, ha mostrado interés en fichar a Gianluca Lapadula, que podría dejar Benevento”, indicó el profesional de la comunicación en una publicación en Twitter.

La información del periodista sobre el interés de Palmeiras en Lapadula.

El atacante ítalo-peruano tiene contrato con Benevento hasta mediados del 2023 y la situación actual no es de las mejores con la escuadra italiana que lucha por el ascenso. De hecho, el ‘Bambino’ no tiene actividad a nivel de clubes desde diciembre del año pasado.

El cortocircuito empezó a inicios de enero, luego de que el entrenador Fabio Caserta contara que el deportista no tenía intención de jugar más en Benevento.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento. Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que prefería no salir al campo contra el Monza”, dijo hace unas semanas Caserta.

Por lo pronto, Gianluca Lapadula, a la espera de definir su futuro, está concentrado para una nueva jornada más con la ‘Blanquirroja’, que buscará ante Ecuador dar un paso más hacia la clasificación al Mundial.