James Rodríguez fue desconvocado de la selección Colombia para las Eliminatorias y Copa América 2021, pero el futbolista tomó con sorpresa la decisión del cuerpo técnico porque asegura que ya había realizado la recuperación de su lesión para llegar bien a los partidos.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, dijo James Rodríguez en un comunicado.

“Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mi significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, añade.