Periodistas españoles discuten en TV tras derrota del Real Madrid ante el Sevilla [VIDEO]

Momentos muy intensos vivieron dos panelistas del programa deportivo "El Chiringuito de Jugones" de España, cuando casi llegan a los puños en medio de un debate por defender a sus equipos, la noche del último miércoles.

Se trata de Cristobal Soria, conocido por ser hincha acérrimo del Sevilla y Tomás Ronceros, quien es fanático del Real Madrid. Ambos se confrontaron en un alto tono mientras comentaban el partido que quedó 3-0 a favor de Sevilla por la Liga Española.

Todo se inició cuando Tomás Ronceros, muy digustado por la derrota de su equipo, entró al set de televisión donde estaba Cristobal Soria y, de pronto éste último atinó a reírse, lo cual molestó a su compañero.

Pero la situación se tornó peor, en momentos que el conductor del programa, Josep Pedrerol, le preguntó a Soria por qué se reía. "No me estaba riendo, estaba aguantando la risa, que no es lo mismo", contestó. Ronceros, muy disgustado le dijo: "Te meas porque tienes incontinencia. Anda al urólogo. Cuando acabe la temporada hablaremos. Cuando tengamos la copa 14, hablaremos".