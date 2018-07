Periodista afirma haber sido 'secuestrado' por culpa de Cristiano Ronaldo

El fotógrafo español y colaborador del programa Sálvame, Antonio Montero, ha sufrido un "secuestro" por intentar sacar unas fotografías a Cristiano Ronaldo en su viaje a Grecia.

La historia de Antonio Montero

Me intervienen esta gente de seguridad del hotel, con bastante mala manera y amenazas, y me dicen que no voy a hacer ninguna foto y que es mucho mejor que me deje invitar a una cerveza como un cliente explica Montero, que narró que le dieron como alternativa dejarle en manos de la seguridad de Cristiano que te va a atratar de una manera diferente. Un cuerpo de seguridad con el que ya ha tenido desencuentros en anteriores ocasiones. A mí la seguridad de Cristiano expresamente me dicen que no voy a hacer una puta foto por encima de su cadáver, afirmó el fotógrafo español.

Además, aclaró que en una emisión del programa saldrán videos de sus encuentros con los hombres de seguridad de Cristiano Ronaldo, que incluso han llegado a buscarlo tras dicho desencuentro.

LEE ADEMÁS