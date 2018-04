Periodista francesa es acosada en vivo en final de Copa del Rey [VIDEO]

La previa a la final de la Copa del Rey que se vivió el sábado en el Wanda Metropolitano dejó una terrible experiencia para la periodista francesa Marina Lorenzo, que sufrió de acoso por parte de hinchas de Barcelona en plena transmisión en vivo para Canal+ de Francia y pidió que no la toquen.

Además, la periodista francesa jamás pudo con los hinchas de Barcelona que la acosaron durante todo el tiempo. Pedía que no le interrumpan la transmisión, que no la toquen, que no se metan frente a ella pero jamás los pudo controlar y su enojo era más que evidente.

Fue el propio Canal+ que decidió hacer la queja pública por el acoso que sufrió la periodista de su casa, mientras que Marina Lorenzo publicó una foto de aquel momento en su cuenta de Twitter, donde recibió mensajes de apoyo.

LEE ADEMÁS