Periodista español pasa vergüenza cubriendo el River-Boca ebrio [VIDEO]

Los excesos no solo fueron parte de los hinchas en la final entre River Plate y Boca Juniors de la Copa Libertadores 2018. Los periodistas también tuvieron parte de ello. Mientras los hinchas volvían a sus casas, luego de que se confirmará el domingo que el duelo iba a ser postergado una vez más, aunque sin fecha definida, un periodista español cubrió los incidentes fuera del estadio Monumental al parecer pasado de copas.

Ángel Sastre es el nombre del reportero que estaba a cargo del móvil y se encontraba en estado de ebriedad, hecho por el cual permaneció poco más de un minuto al aire. "Estamos con aficionados de River, es lo último que queda. Estamos acá con algunas hermosuras, acércate, mira qué lindo", fue su prólogo, pidiéndole a una madre que se pusiera a su niño ante la cámara, dándole la espalda al lente y arrastrando las palabras.

" Se están barajando fechas en diciembre, es un caos total el fútbol argentino y vamos a esperar. Me encantaría poderos explicar lo que está pasando aquí, pero no puedo. Ellos tampoco pueden explicaros", dijo, señalando a los fanáticos y sonriendo en una situación que no lo ameritaba. "Vamos a cortar…", alcanzó a decir, cuando la imagen volvió al estudio, desde donde habían advertido que Sastre no estaba en el mejor estado.

Conexión surrealista en noticias Cuatro, Roberto Arce da paso a Ángel Sastre y este parece que se ha hidratado demasiado... y no con agua precisamente #RiverBoca#CopaLibertadores @GuerraDeMedios pic.twitter.com/zVpo7kMjxN — Alfonso Troyano (@TroyanoCamara) 25 de noviembre de 2018

"Ese es el ambiente que se vive en el estadio Monumental", intentó retomar el hilo del programa el conductor Roberto Arce luego del incómodo momento. El video se hizo rápidamente viral y quedó como una de las anécdotas de la Superfinal trunca.

