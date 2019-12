Luego de siete años en ESPN, el periodista argentino Fernando Carlos fue separado del canal y anunció su salida en sus redes sociales.

El periodista deportivo pasó de FOX Sports a ESPN en el año 2013 y señaló que su salida fue "por decisión del canal".

“Quiero agradecer por la oportunidad que me dieron de hacer lo que me gusta. Me llevo lindos recuerdos, muy buenas experiencias y muchas relaciones humanas”, escribió Fernando Carlos en sus redes sociales.

“En lo personal me siento golpeado, triste, con impotencia, pero siempre para adelante y como dice Miguel Ángel Russo: ‘son decisiones’”, añadió.

