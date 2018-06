Pep Guardiola: Yaya Touré lo acusa de ser racista y de haberlo humillado

"Quiero que se rompa el mito de Guardiola". Así empieza Yaya Touré la entrevista que concedió a la revista France Football en donde dispara a quemarropa contra su exentrenador Pep Guardiola, quien lo dirigió primero en el FC Barcelona y ahora último en el Manchester City.

El marfileño, entre otras cosas, acusó el español de racista y de ser muy astuto para ocultarlo, y puntualizó que no es casualidad que siempre tenga roces con futbolistas africanos.

"Cuando percibes que tiene a menudo problemas con los africanos, por todos los sitios que ha pasado, me hago preguntas (...) Hace como que no los tiene, ya que es demasiado inteligente para caer en la trampa (de mostrarlo). No lo confesará nunca", señaló Yaya Touré.

"El día que alinee un equipo en el que se encuentren cinco africanos, no naturalizados, le enviaré un pastel", ironizó el mediocampista nacido en la ciudad de Bouaké.

Pep, el ladrón de despedidas

Consultado sobre por qué cree que Guardiola lo relegó en la banca de suplentes (solo jugó 17 encuentros en la última temporada), Yaya Touré aseguró que el criterio no era futbolístico y que más bien la razón sería por el color de su piel y porque lo veía como un rival.

"Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. Traté de entender por qué jugaba tan poco. Incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los preparadores físicos. Cuando me dí cuenta de que eran tan buenas o mejores, tanto en los entrenamientos como en los partidos, en comparación a la de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física", sostuvo Touré.

"Sentía celos de mí, me tomaba por su rival (...) Me he sentido humillado", añadió el jugador de 35 años quien indicó, además, que ya en el FC Barcelona habían tenido "algunas tensiones".

"Me robó mi despedida con el Manchester City. Me hubiera gustado marcharme con emoción de este club, como han podido hacerlo Iniesta o Buffon. Pero Pep me lo ha impedido", finalizó muy dolido.