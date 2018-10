Pep Guardiola y el momento más dramático que vivió en Manchester City

No todo ha sido color de rosa para Pep Guardiola desde que llegó al Manchester City para dirigirlo. En su primera campaña terminó la temporada sin poder ganar ningún título, algo que no le había sucedido desde que decidió ser técnico.

Pero eso no fue lo peor. Su momento más dramático estuvo relacionado con el atentado terrorista ocurrido en mayo de 2017 durante un recital de Ariana Grande, ya que allí estaba su mujer con sus hijas. Tal y como Pep Guardiola comentó, vivió su peor pesadilla.

En una entrevista a la emisora de radio británica BBC 5, Guardiola contó detalles de aquella noche en la que se enteró del atentado yihadista en el que murieron 22 personas y entró en pánico porque su familia estaba en peligro.

"Cuando ocurrió el ataque, yo estaba en casa con mi hijo y mi familia e hijas estaban allí", recordó. Lo peor fue que cuando su mujer lo llamó por teléfono, al instante "se cortó la llamada" y sólo alcanzó a escuchar que "algo había ocurrido y que estaban corriendo".

Posteriormente, el DT catalán intentó volver a hablar con ella y, al no conseguirlo, decidió no quedarse de brazos cruzados: "Tratamos de llamarla de nuevo, pero no funcionó. Fuimos al estadio y después de cinco o seis minutos llamó otra vez y me dijo que estaban volviendo a casa. Tuvimos suerte, pero otros muchos sufrieron", expresó.

Afortunadamente, la mujer y las hijas de Guardiola lograron salir ilesas del atentado. Cristina Serra, esposa del entrenador catalán, y sus hijas Valentina y María, había asistido al pabellón Manchester Arena para ver el recital de la cantante estadounidense Ariana Grande, donde un ataque dejó 22 muertos y al menos 59 heridos.