"Pep Guardiola no gana la Champions League porque no tiene a Lionel Messi"

Dardos y más dardos para Pep Guardiola luego de la elminación de la Champions League del Manchester City a manos del Tottenham. Esta vez, un histórico como Ruud Gullit explicó, desde su punto de vista, cuál es el principal factor por el que el DT español no puede alzar la 'Orejona'.

“Eso es porque no tiene a Messi. Eso hace una gran diferencia. Lo intentó en el Bayern. Estuvo cerca cada vez, pero no tuvo éxito. Ganar la Bundesliga con el Bayern ya no es un logro, porque la ganan casi cada temporada“, señaló para beIN Sports luego de la eliminación de los 'Citizens' de la Champions League.

Pero no fue todo e indicó: “Yo sé que esto es lo que quiere Pep. Quiere ganar la Champions League y creo que es una pena para él”. Desde la salida de Pep Guardiola del Barcelona, el DT español nunca más volvió a alzar la 'Orejona' y, sin duda alguna, es una deuda pendiente en su carrera.

Finalmene, el holandés lanzó un dardo contra el español y le quitó el mérito por sus logros en Barcelona: “Por supuesto que tenía un gran equipo en Barcelona, pero fue un legado de Frank Rijkaard. Messi ya había hecho su debut en ese momento con él. Después de eso, Messi se hizo aún más importante, y Messi fue decisivo en muchos partidos de Guardiola en el Barça”, concluyó.

