Pep Guardiola señala a Otamendi como el "Superman" del Manchester City

Pep Guardiola está viviendo la mejor temporada de su etapa en el Manchester City, con un equipo que lo ha convertido en invencible en la Premier League. Esto ha hecho que todos sus jugadores tengan un rendimiento individual más que destacado, pero se animó a decir que Nicolás Otamendi ha sido clave hasta el momento.

El superhéroe del equipo

"Nicolás Otamendi nos ha ayudado mucho, ¡tenemos un Superman en el equipo!", dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa previo al partido de este fin de semana por la Premier League.

Pero no fueron las únicas palabras de elogio para Nicolás Otamendi por parte de Pep Guardiola luego de su excelente labor en el Manchester City: "Si tuviese que señalar a un jugador que merece respeto por lo que hemos hecho hasta ahora en esta temporada, es Otamendi. Ser un defensor central en nuestro equipo no es fácil porque no solo tienes que defender. Este tipo de cosas se logran con valentía", dijo el técnico español.

