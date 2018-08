Pep Guardiola revela el secreto para convencer a sus jugadores

Manchester City tendrá un documental llamado "All or nothing (Todo o nada), que saldrá este viernes y mostrará cómo trabaja el técnico Pep Guardiola con el equipo inglés.

De los mejores

Pep Guardiola se ha ganado un lugar entre los mejores técnicos del mundo gracias a su brillante trabajo en el Barcelona y también en el Bayern Munich.

El secreto

El español logra convencer siempre a sus jugadores de mantener un estilo de juego que ha prevalecido en sus equipo y en el documental revela cómo hace para convencer a los futbolistas.

"Voy a decirte algo que es absolutamente cierto: ¡No tengo todas las respuestas! A menudo, cuando no sé algo, actúo frente a los jugadores como si lo supiera. Lo hago para que crean que tengo las respuestas y eso les da la confianza para jugar", confesó Pep Guardiola.

Además, explicó que toma un "rol familiar" frente a sus jugadores. "A veces te preguntan cosas sobre la vida, y luego debes adoptar el papel de padre, hermano o hijo. Trato de darles el mejor consejo que esperarías recibir en tu propio vida", señaló.

