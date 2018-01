Pep Guardiola critica la Premier League: "Vamos a matar a los jugadores"

Dejó la Bundesliga para llegar a la Premier League, donde viene teniendo una temporada espectacular ganando todos los partidos con el Manchester City con mucha superioridad, sin embargo, la acumulación de partidos es un tema que no deja tranquilo a Pep Guardiola. El español criticó el método de juego del fútbol inglés. "Vamos a matar a los jugadores. Creo que la federación, o los que sean los jefes, deben reflexionar. No es normal jugar el 31 de diciembre y el 2 de enero".

Pide proteger a los jugadores

Agregó: "Sé que el show debe continuar y da igual quién esté, pero no es algo normal. Nos hacen muchos controles antidopaje, pero no controlan el resto de las cosas. Y deben hacerlo. El último mes jugamos 10 partidos en 30 días". Para Pep Guardiola, esto perjudica a los jugadores, como la lesión que sufrió el brasileño Gabriel Jesús. "No protegemos a los jugadores y todo el mundo está aquí para verlos a ellos", sostuvo.

El Manchester City es uno de los favoritos para ganar la Premier League y seguir avanzando en la Champions League, pero a pesar de eso, la brutal seguidilla de partidos es un tema que debe de tocarse entre los dirigentes ingleses. "Aquí en Inglaterra no protegen a los jugadores y eso es un gran error. Tienen que mirar por calidad y no por cantidad. Podemos jugar cada cuatro o cinco días, pero no cada dos".

