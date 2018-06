Pelé sobre la selección brasileña: "No tenemos equipo para el Mundial"

Muy preocupado. Pelé ha mostrado su preocupación por lo que pueda ser la selección brasileña en el Mundial Rusia 2018. Según el exdelantero del 'scratch', su selección todavía no ha logrado consolidarla idea para conseguir el éxito.

Pelé no duda del trabajo de Tite, pero no ve juego en conjunto. "Yo confío mucho en la capacidad de Tite, mi preocupación es únicamente un factor: faltan pocos días para que empiece el Mundial y aún no tenemos el equipo adecuado. Individualmente todos los jugadores son muy buenos, pero falta conjunto", señaló a Reuters.

Para Pelé la mayor estrella de la selección brasileña es Neymar, pero su presencia en el ataque brasileño no es suficiente para levantar la Copa del Mundo. "Para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, hoy él está más maduro y tiene más experiencia, pero solo no va a ganar la Copa", aseguró.

Además Pelé indicó que no tiene predicciones para Rusia 2018. "Mi primera Copa fue en 1958. Yo siempre tuve un favorito en todos los demás Mundiales. Por primera vez, en esta Copa no tengo favorito, pero soy brasileño …", indicó.

Finalmente Pelé reconoció el trabajo que se hizo en el Mundial de México 70. "La mejor selección brasileña de todos los tiempos fue la de 1970. Antes de ese Mundial, estuvimos más de seis meses juntos", sentenció.

LEE ADEMÁS: #Rusia2018: Australia ganó y quedó lista para debut en grupo de Perú https://t.co/7YwXZqHBBv pic.twitter.com/dL2RlEEVN2