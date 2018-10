Pelé saluda a Diego Maradona por su cumpleaños número 58

Hace 58 años, en Argentina nacía el máximo exponente del fútbol mundial y que hoy todos los amantes al fútbol le desearon un feliz cumpleaños. Nos referimos a Diego Armando Maradona, quien entre tantas felicitaciones también recibió el saludo de otra estrella mundial, Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.

El 'O Rei' no desaprovechó el momento para felicitar al popular 'Pelusa' a través de sus redes sociales y desearle el mejor de los éxitos.

"Feliz cumpleaños, amigo. Seguramente vas a tener una noche tranquila con un buen libro, pero espero que también encuentres tiempo para un pequeño festejo", aseguró el astro brasileño.

Happy birthday, my friend. You will probably be having a quiet night in with a good book but I hope you also find time to have a small celebration! / Feliz aniversário, Diego. Sei que terá uma noite tranquila lendo um livro, mas espero que também faa uma pequena comemorao! pic.twitter.com/aUfJwvPh6M

— Pelé (@Pele) 30 de octubre de 2018