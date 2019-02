Pedro Troglio y sus primeras palabras tras dejar de ser DT en Gimnasia

De manera sorpresiva, Pedro Troglio dejó de ser entrador en Gimnasia y Esgrima La Plata. Al 'Lobo', los resultados no lo han acompañado en las últimas 5 jornadas de la Superliga Argentina, donde perdieron en 4 ocasiones y solo consiguieron una victoria.

El exDT de Universitario de Deportes llegó a las instalaciones de Estancia Chica para despedirse de los jugadores y a la salida indicó que "La comisión directiva cree que es un buen momento para terminar el contrato. Son decisiones que uno tiene que aceptar".

Además, el argentino indicó que "Nosotros creemos que podíamos sacar esto adelante, estamos a 4 puntos del descenso. Hace 4 partidos jugamos la final de la Copa Argentina, a veces se olvida rápido eso. Gimnasia no necesita de problemas hoy, ya estoy afuera y no le quiero dar más problemas al club. Más que nada, no lo esperaba porque hace 4 partidos que jugamos una final. El equipo contra Defensa y Justicia demostró que podía seguir adelante. Cada uno ve cosas distintas, son aceptables y hay que bancarlas", sentenció Troglio.

Por ahora, Gimnasia y Esgrima La Plata no ha anunciado a un sucesor para seguir escapando del descenso, pues solo son 4 los puntos que lo alejan de la baja.

