Pedro Troglio debutó con triunfo en Copa Argentina

Tras dejar Universitario de Deportes a finales de abril, el técnico Pedro Troglio regresó a su natal Argentina para dirigir a su club de toda la vida, Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde hoy debutó con un triunfo en la Copa Argentina.

El conjunto de los 'Lobos' comenzó el torneo con el pie derecho al derrotar por 1-0 a Sportivo Belgrano con gol de Lucas Licht, quien marcó al final del encuentro, 81'.

Hicimos las cosas bien durante 85 minutos, después destenciones típicas. Rescato lo positivo de esto. No son equipos fáciles. Me voy feliz por el debut de los chicos y el gol del Bochi, aseguró el exentrenador merengue.

