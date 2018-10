Pedro Troglio le echó la culpa a un perro por la derrota de su equipo [VIDEO]

En más de una ocasión, Germán Leguía llamó "llorón" a Pedro Troglio cuando este estaba al mando de Universitario de Deportes. Con lo ocurrido este último fin de semana en Argentina, tal parece que ese calificativo le calza a la perfección.

Resulta que el entrenador argentino no tuvo mejor idea que culpar a un perro por la derrota que sufrió su equipo Gimnasia de la Plata en su visita a Unión de Santa Fe. Sí, tal y como lo lee: responsabilizó a un can por esa caída.

El 'Lobo' perdía 0-1, se jugaban los últimos minutos y estaba arrinconando a su rival en busca del empate. Fue entonces que apareció en escena el travieso perrito quien entró al campo de juego y provocó que las acciones se detuvieran. Minutos después el animal fue retirado de la cancha, el encuentro se reanudó, pero los visitantes ya no tuvieron mucho tiempo para lograr la igualdad.

En declaraciones a la prensa, Pedro Troglio no dudó en afirmar que lo acontecido fue clave para que su equipo muerda el polvo de la derrota y denunció que todo eso estaba armado.

"Yo no estoy en contra de todo eso. El fútbol es para vivos y hay que manejar tantas pasiones que hay que ganar, lo único que te pide la gente es ganar, no ser el ganador del fair play. Y la gente de Unión hoy está feliz porque ganaron, y no importa si entró un perrito al final e hizo que descanse el equipo", expresó Troglio para Fox Sports.

"Las mañas las tienen todos. Ese perro ya estaba siendo adiestrado en el primer tiempo para que entre. Todos son vivos", se quejó el popular 'Rulos'.