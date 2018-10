Pedro Troglio causa sensación en Argentina por un debut peculiar

Lucas Calderón es el juvenil que ha realizado un debut bastante peculiar. Su papá, José Luis Calderón, es una leyenda en Estudiantes de la Plata y ahora, el jugador de 20 años ha hecho el debut con el clásico rival, Gimnasia y Esgrima de La Plata bajo el mando de Pedro Troglio.

"Troglio nunca me dijo nada" (habló sobre la rivalidad de su padre) a lo que el técnico respondió que "va a tener que hacer goles o sino se va para afuera. Hoy debutó lindo, va a tener que empezar a meterla y ya con eso paga todo lo que hizo el papá", afirmó Pedro Troglio.

Además, Lucas Calderón dijo: "Estoy muy contento por todo lo que me dieron y por cómo me recibieron. Mi abuelo es hincha de Gimnasia, mi abuela por parte de papá es hincha de Gimnasia, todos son hinchas de Gimnasia" y le pidió a su papá, José Luis Calderón, que no vaya a verlo al estadio para que puedan ganar.

Además, los hinchas expresaron que "el muchacho tiene cosas de su abuelo", debido a que le papá de José Luis Calderón era un hincha acérrimo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, a diferencia de su padre que es un delantero histórico en Estudiantes.

