Pedro Troglio analiza dejar Gimnasia, que pelea el descenso en Argentina

Este arranque de año ha sido complicado para Pedro Troglio con Gimnasia y Esgrima La Plata. De los cinco partidos que han disputado en el año, el 'Lobo' solo ha conseguido una victoria y ha perdido en cuatro ocasiones.

La última derrota fue ante el líder de la Superliga Argentina, Defensa y Justicia, resultado que hizo estallar a Pedro Troglio, quien dejó abierta la posibilidad de renunciar.

"Yo creo que merecimos algo más, pero es fútbol y los merecimientos no sirven. Sirve solamente sumar puntos. A mí no me importa mejorar, me importa ganar, nada más. Y lamentablemente no ganamos", aseguró el entrenador luego de perder 0-1 ante Defensa y Justicia, equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

"DEFENSA NO GANÓ BIEN. EL MEJOR EQUIPO DEL CAMPEONATO NOS LLEGÓ DOS VECES"#CentralFOX | Pedro Troglio habló luego de la derrota ante Defensa y dejó en claro su postura sobre lo que sucedió en el partido. Además habló de su continuidad.



Por ello, el DT argentino analiza renunciar: "La situación es compleja, es difícil y se está complicando cada vez más. Veremos como sigue todo. Nunca tuve pensado irme, pero si las cosas no se revierten, seguramente vamos a tener que pensar en dejar el club y dar un paso al costado. Más allá de que estamos a cuatro o cinco puntos de la zona de abajo, es la primera vez como entrenador que pierdo 11 partidos en 19 fechas. Es mucho y no me gusta. Veremos como sigue todo", indicó tras el partido.

Así marcha la tabla del descenso argentino

En Argentina descienden los últimos cuatro de la tabla.

