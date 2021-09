El Sheriff de Moldavia, club donde milita el defensor peruano Gustavo Dulanto, hizo historia en la Champions League al vencer al Real Madrid por 1-2 en el estadio Santiago Bernabéu. El partido fue correspondiente al Grupo D.

Luego del partido y en transmisión en vivo para el conocido programa ‘El Chiringuito’, Gustavo Dulanto fue entrevistado y dejó muchas frases. Una de ellas: “Dije que iba a ganarle a Real Madrid y se cumplió, así que esa es mi mentalidad, siempre pensando en grande”.

Lo dicho por Dulanto, recibió crítica por parte del periodista de Movistar Deportes, Pedro García: “Yo sé que Dulanto no lo hace de malo, ni de tonto, lo hace de manera inconsciente. ‘Yo dije que iba a ganar al Madrid’. Tú no le ganas al Madrid, gana tu equipo, con tu aporte importante. Entender que uno es parte de un equipo, es relevante”.

“Ya dije que me emocionó que ganara ¿no? Pero, así como ha aprendido a competir internacionalmente, yo creo que debería trabajar también el tema de la declaración. Me parece poco afortunado decir: Yo dije que le iba a ganar al Madrid. Dulanto, no eres tenista, ni boxeador, juegas en equipo, este es un deporte de equipo”, añadió el periodista.

Finalmente, Pedro aseguró que no desea ‘maletear’ a Dulanto, a quien le deseó lo mejor, pero agregando que esos mensajes los debe trabajar porque “desde que es un jugador convocable para la Selección Peruana, no puede hablar de términos individuales”.

Al término de la segunda fecha de la fase de grupos en la zona donde se ubica el Sheriff, el equipo de Moldavia es el puntero con 6 puntos. Su primer triunfo fue de local ante el Shakhtar Donetsk.