América no pudo contar con Pedro Aquino para el desafío ante Pachuca, en busca de la clasificación a semifinales del Clausura de Liga MX. El desenlace no fue el esperado para las ‘Águilas’, y pese a ello, el peruano no dudó en expresar su orgullo por el esfuerzo del equipo.

“Orgulloso de mi equipo. Volveremos más fuertes”, fue el corto y contundente mensaje de Pedro Aquino en su cuenta de Instagram, minutos después de terminar el cotejo de vuelta de cuartos de final del Guard1anes 2021 en el mítico Estadio Azteca.

Pedro Aquino se perdió el encuentro contra los ‘Tuzos’ por la expulsión en el juego de ida, tras la dura falta sobre Jorge Hernández. Eso sí, el integrante de la selección peruana estuvo en la jornada dominical en el recinto mexicano y alentó a sus compañeros desde la tribuna.

Show Player

El mensaje de Pedro Aquino tras la eliminación del América.

El adiós del América

El América, del entrenador argentino Santiago Solar, venció por 4-2 al Pachuca con protagonismo del colombiano Roger Martínez, pero quedó eliminado al empatar la serie 5-5 con un gol menos como visitante. Recordemos que en la ida triunfaron los ‘Tuzos’ (3-1).

En un trepidante duelo, Martínez, dos veces, el mexicano Luis Fuentes y el argentino Leonardo Suárez, una cada uno, convirtieron por las ‘Águilas’, y Pachuca descontó con anotaciones del ecuatoriano Romario Ibarra y el argentino Gustavo Cabral.

En las semifinales, el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso, enfrentará al Pachuca y el Puebla, del argentino Nicolás Larcamón, al Santos Laguna.

Con información de EFE.