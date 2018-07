Paulo Dybala sorprendió con radical cambio de look [FOTO]

Paulo Dybala sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales estrenando un radical cambio de look, el atacante de la selección argentina decidió innovar con un nuevo color y estilo, causando de inmediato comentarios de todo por sus followers.

Nuevo estilo

El 10 de la Juventus quiere comenzar esta nueva temporada en el continente europeo con un nuevo semblante, por ello no encontró mejor idea que acudir a la peluquería para teñirse con un estilo blanco platinado 'Time to be crazy (hora de estar loco)', escribió Paulo Dybala junto a la imagen.

Como era de esperarse la imagen recaudó más de un millón de likes y tuvo cerca de 45 mil comentarios en poco más de una hora. Paulo Dybala se encuentra disfrutando de vacaciones en su natal Argentina, el atacante deberá reincorporarse a los trabajos de la Juventus dentro de unas semanas.