El argentino Paulo Dybala empieza a ser cuestionado, no solo por sus pretensiones para renovar con Juventus, sino también por su protagonismo con la Vecchia Signora. El Internacional Antonio Cassano ha sido inclemente con su critica a la ‘Joya’ a pocas horas del decisivo duelo ante AC Milán.

Los polémicos comentarios de la exfigura de Real Madrid se dieron durante una sesión de Twitch del mundialista Christian Vieri. Ambos referentes de la selección italiana comentaban sobre quién debería acompañar a Cristiano Ronaldo, este miércoles, ante AC Milan y el nombre de Paulo Dybala empezó a ser criticado.

“Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia”, dijo contundente el exdelantero rojinegro.

“Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar la ’10′ de Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...”, sentenció Antonio Cassano

El delantero campeón de la Serie A y la Supercopa de Italia con AC Milan reconoció el poco margen de error que tiene la Vecchia Signora para seguir con vida en el torneo local. “Si los bianconeri pierden, para ellos se acabó el scudetto”.

Paulo Dybala lleva nueve temporadas en la Serie A, seis en Juventus y tres en Palermo, en las cuales ganó diez títulos: cinco veces la liga italiana, tres Copa Italia y dos Supercopa Italiana. Además, acumula un total de 242 partidos con la camiseta de la Vecchia Signora en los cuales marcó 98 goles.