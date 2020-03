Paulo Dybala reveló este sábado que dio positivo por coronavirus junto a su actual pareja sentimental, Oriana Sabatini. La actriz y cantante argentina aprovechó el impacto de la noticia para transmitir un mensaje de tranquilidad y reflexión a través de Instagram, ya que ambos se encuentran asilados y sin síntomas de gravedad.

“Hace unos días nos hicimos el test con mi novio (Paulo) y una persona más que vive en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somo positivos”, explicó la novia del atacante de la Juventus en la red social.

“Estamos bien, sino no estaría haciendo este video así. Tenía síntomas. Tos, me dolía la cabeza, cansancio constante”, agregó.

Argentina es uno de los países que más tarde tomó medidas para el coronavirus. Este viernes se anunció cuarentena total cuando ya existe un numero importante de afectados.

“En Argentina siguen estando mis amigas, mi familia. La gente se está yendo de vacaciones y no se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería que mucha gente se contagie al mismo tiempo”, indicó la celebridad argentina.

“La gente puede morir, no por la letalidad del virus, sino porque no hay abasto en los hospitales y no haya material”, sentenció.

“Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos”, escribió horas antes Dybala en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que este es el tercer caso de coronavirus en la Juventus, ya que hace algunos días se confirmó que Blaise Matuidi y Daniele Rugani también se encuentran infectados.