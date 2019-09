Paulo Autuori aclaró postura de Santos sobre el futuro de Christian Cueva

Un tema delicado. Paulo Autuori, extécnico de la selección peruana y actual director deportivo del Santos, dejó clara la postura de la institución paulista sobre Christian Cueva, quien estaría a punto de cambiar nuevamente de equipo.

La posible salida del volante peruano, convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de la bicolor ante Uruguay en octubre, será analizada durante la próxima fecha FIFA, aseguró el directivo del club brasileño este lunes en conferencia de prensa, obligado a responder sobre la situación del volante nacional, ahora criticado por pelear con un hincha del Peixe en Sao Paulo.

"No fue la primera y no será la última vez que un jugador pase por esto. No me gusta analizar situaciones aisladas. En la vida, estamos preocupados por los derechos y nos olvidamos de los deberes", destacó Autuori para anticipar que Santos contemplará todo el contexto del caso Cueva, que ha sido castigado con "una suspensión preventiva" por el altercado que protagonizó.

"El jugador está involucrado con el equipo peruano. Las cosas están muy claras. Tenemos tiempo para que regrese para investigarlo. Ya ha mencionado la posibilidad de irse a otro club (Goiás). No fue posible debido a su relación con su club ruso (Krasnodar)" agregó el otrora DT de la Blanquirroja.

El alejamiento de Christian Cueva del Santos ante los hechos recientes podría definirse en los próximos días, explicó Autuori.

"Él estará en el equipo peruano y estableceremos las cosas con el departamento legal durante este periodo. Tenemos que tener mucho cuidado porque es jugador y patromonio del club. Hablemos de deberes, porque todos debemos tenerlos. Él no está entrenando con el grupo en este momento. (La suspensión) es preventiva porque lo estamos investigando. Es un problema del club", sentenció.