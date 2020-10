Su futuro parece cada vez más lejos de Inglaterra. Paul Pogba, volante de Manchester United, ha vuelto a declarar su simpatía por su compatriota, Zinedine Zidane, y reconoce que jugar por Real Madrid es un sueño pendiente en su carrera.

“¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el Manchester United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece”, dijo Pogba en conferencia de prensa.

Con 27 años, Paul Pogba, finaliza su contrato en 2021, por lo que si no renueva saldría del Manchester United a coste cero dentro de un año. Zidane sigue muy pendiente de su situación y su llegada a coste cero facilitaría notablemente su fichaje por el Real Madrid.

La renovación con Manchester United no parece un tema que hoy le preocupe al francés , pero es una posibilidad. “Han hablado mucho pero yo no. Prefiero concentrarme en el juego y en mi regreso sobre todo. No he hablado con Ed Woodward (vice presidente ejecutivo del United). No hemos hablado de renovación”, reconoció Pogba.

Hoy por hoy el volante esta concentrado en recuperar su mejor estado físico y ayudar a remontar posiciones a los ‘Diablos Rojos’ en la Premier League. “Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar”, apuntó.