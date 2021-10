El exfutbolista francés Patrice Evra ha remecido el mundo del fútbol al revelar que cuando tenía 13 años fue abusado sexualmente por un maestro de escuela. El exjugador de la Juventus y del Manchester United dio a conocer ese penoso episodio de su adolescencia en su libro ‘I love this game’ “Me encanta este juego”).

“El maestro, creyendo que me había quedado dormido, puso sus manos debajo de mi edredón y trató de tocarme. Sabía que estaba haciendo algo mal, así que traté de empujarlo y golpearlo”, escribió el internacional francés nacido en Senegal.

Según explicó el exdefensa de la Selección de Francia, el vivía en la casa de ese profesor, pues este le había ofrecido una habitación dentro de su vivienda para que le fuera más sencillo asistir al colegio. Evra cuenta que tuvo la oportunidad de denunciar al docente, pero el miedo se lo impidió.

“Cuando jugaba para el Mónaco, la policía me llamó. Algunos niños se habían quejado de este hombre y la policía quería saber si había intentado hacerme algo. Como era famoso y tenía miedo de la reacción, mentí y dije que no”, recordó.

Aquello era un secreto que Patrice Evra lo tenía celosamente guardado. De hecho, en una reciente entrevista con el diario The Times, el exfutbolista admitió que se lo contó a su madre todo lo sucedido recién hace dos semanas.

“Lo primero que dijo mi mamá fue: ‘Si no denunciaste, yo lo haré; si todavía está vivo, lo voy a matar’. Sé que mi mamá y la gente de mi la familia buscará y verá si pueden denunciar. Pero he enterrado esto tan profundamente que no pienso en eso”, concluyó.